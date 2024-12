Polícia Militar Prende Dois Homens Após Tentativa de Introdução de Celulares e Drogas na Cadeia Pública de Cambé

0:00

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da equipe RPA Extrajornada da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), frustrou na noite de sábado, 7 de dezembro de 2024, uma tentativa de introdução de objetos ilícitos na Cadeia Pública de Cambé. Dois homens foram presos e diversos itens foram apreendidos durante a operação.

O caso ocorreu por volta das 23h, na Avenida Roberto Conceição, no Jardim São José, em Cambé. De acordo com o boletim policial, a ação teve início após denúncias de tráfico de drogas e envio de objetos para o interior do sistema prisional local. Em patrulhamento próximo ao Fórum e à Cadeia Pública, os policiais avistaram dois indivíduos escalando o muro do Fórum, que faz divisa com a cadeia.

Os suspeitos, ao perceberem a presença da viatura, tentaram fugir pela linha férrea. Um deles, identificado como J., foi abordado imediatamente. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um celular e uma porção de substância análoga à maconha em suas vestes. J. confessou que ele e o outro indivíduo haviam recebido R$ 2.000,00 para arremessar celulares, serras e drogas na área de solário da cadeia.

Ainda segundo J., os dois haviam conseguido arremessar um pacote contendo 50 gramas de cocaína e 50 gramas de maconha antes de serem surpreendidos pela ronda periódica de agentes penitenciários. Assustados, os suspeitos fugiram, levando consigo outro pacote contendo celulares e ferramentas, que foi posteriormente recuperado.

O segundo indivíduo, identificado como E., foi localizado próximo a uma árvore na linha do trem. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, a bolsa contendo celulares, carregadores, fones de ouvido, tabaco e uma serra manual foi localizada próxima ao local. Os objetos estavam embalados de forma a facilitar o arremesso.

Diante dos fatos, os suspeitos foram informados de seus direitos constitucionais e encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina para as devidas providências.

