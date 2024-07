Polícia Militar prende dois homens por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No início da madrugada do dia 29 de julho de 2024, uma operação conjunta da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma arma de fogo, drogas e outros objetos ilícitos em Cambé. A operação contou com o apoio do Batalhão de Polícia de Choque do 5º BPM e da Patrulha Rural da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

A ação foi iniciada após a equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) ser acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Barão do Cerro Azul, no Jardim Novo Bandeirantes. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido ameaçada e agredida pelo marido, identificado como Leonardo.

Segundo o relato da vítima, após um desentendimento em uma festa de família, Leonardo disparou várias vezes com uma arma de fogo em sua direção. A vítima conseguiu escapar e foi socorrida por pessoas presentes na festa. Posteriormente, Leonardo a forçou a embarcar em sua motocicleta e a levou para a residência do casal, onde a agrediu fisicamente.

Ao realizar o atendimento à vítima, a equipe policial avistou a motocicleta de Leonardo se aproximando. Apesar de Leonardo tentar fugir, ele foi localizado no cruzamento da Avenida Arthur Thomas com a PR-445 e foi preso por violência doméstica e desobediência.

Durante a investigação, familiares e a vítima indicaram um local onde Leonardo poderia ter escondido a arma de fogo. Com o apoio de outras equipes, a polícia se dirigiu ao endereço na Rua das Camélias. O morador da residência confessou e permitiu a entrada dos policiais, indicando o local onde estavam escondidos os ilícitos. Foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380 com 12 munições intactas, 265 gramas de maconha, 185 gramas de cocaína, uma balança de precisão, uma faca, um rolo plástico para acondicionamento de entorpecentes, um simulacro de pistola, além de três celulares e R$100,00 em dinheiro.

O morador também recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, confessando que recebia R$300,00 mensais para ceder a residência para Leonardo esconder os ilícitos.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para apresentação à autoridade policial de plantão.