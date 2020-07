Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (14/07), por volta das 19h55, na Rua Jacomo Rossini no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM dos Soldados Guimarães, Esteves e R. Fernandes sob o comando do Sargento Carlos, estavam em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Os policiais optaram por abordar o mesmo.

Em busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, mas ao consultar o seu nome junto ao sistema, foram localizados dois mandados de prisão em seu desfavor. Um mandado foi emitido pela Comarca de São Paulo e o outro mandado foi emitido pela Comarca de Caieiras – SP, e estão relacionados a “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta e disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.”

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão a ele e entregue na Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.