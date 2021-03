Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé

A Polícia Militar prendeu no início da noite do último domingo (07/03), por volta das 19h00, um homem suspeito de comercializar entorpecentes na Rua Pascoal Moreira Cabral no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados Ferreira Lima, Moraes e Reis sob o comando do Cabo Rangel, estavam em patrulhamento quando visualizaram alguns rapazes em atitudes suspeitas. Os policiais optaram por realizar a abordagem nos mesmos.

Com um deles, foi encontrado 23 porções de cocaína e R$ 231,00 em dinheiro trocado. Ele já possui passagem por equiparação ao tráfico de drogas quando menor.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado juntamente com o material apreendido e a motocicleta, à Central de Flagrantes onde encontra-se a disposição da Justiça.