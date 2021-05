Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé

O recebedor do suposto dinheiro, foi abordado e com ele localizado 5 cinco porções de cocaína e R$50,00. Ainda em diligências, os policiais encontraram mais 169 porções de cocaína e 11 porções de maconha nas proximidades.

A Polícia Militar prendeu um rapaz na tarde desta terça-feira (04/05), por volta das 16h00, suspeito de comercializar entorpecentes na Rua Antonio Raposo Tavares no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

Uma equipe RPA realizava patrulhamento pelo endereço acima mencionado, quando visualizou um motociclista entregando dinheiro a um rapaz, em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da viatura, o motociclista se evadiu do local. O recebedor do suposto dinheiro, foi abordado e com ele localizado 5 cinco porções de cocaína e R$50,00. Ainda em diligências, os policiais encontraram mais 169 porções de cocaína e 11 porções de maconha nas proximidades.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.