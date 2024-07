Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas no Jardim Tupi em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na noite de 28 de julho de 2024, às 23h06min, uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) do 2° CRPM e 11ª CIPM, em patrulhamento pelo Jardim Tupi, em Cambé, efetuou a prisão de uma mulher por tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Tinguis, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma mulher, identificada posteriormente como T. M., entregando um objeto a um homem e guardando algo em uma sacola. Ao perceber a presença da polícia, o homem fugiu, impossibilitando sua abordagem. Em seguida, T. M. arremessou a sacola ao chão. Questionada sobre a propriedade da sacola, ela negou que fosse sua.

Na busca pela sacola, os policiais encontraram duas pedras de substância análoga a crack e R$ 170,00 em notas trocadas. Durante a revista pessoal, foram encontradas mais seis pedras de substância análoga a crack no bolso do moletom da abordada. Diante das evidências, a equipe policial deu voz de prisão a T. M., leu seus direitos constitucionais e a algemou, conforme a Súmula 11 do STF.

A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes de Londrina, onde foi apresentada à autoridade competente para os procedimentos legais. A operação resultou na apreensão de drogas e dinheiro, fortalecendo o combate ao tráfico de drogas na região.