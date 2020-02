A Polícia Militar prendeu um rapaz suspeito de tráfico de drogas no início da noite da última quinta-feira (06/02), por volta das 19h20, na Rua Fazenda Porta do Céu no Jardim Nova Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncias, a equipe ROTAM dos Soldados Ferreira Lima e Moraes sob o comando do Soldado Foglie, deslocaram até o endereço acima mencionado, onde estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o rapaz com as mesmas características repassadas pelas denúncias, e optaram por realizar a abordagem. Em revista pessoal foram encontradas com ele 7 pedras de crack e R$ 40,00. Ainda em diligências, foram localizadas mais 13 porções de maconha em uma data vazia.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.