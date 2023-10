Polícia Militar prende traficante e apreende drogas em Cambé

Cambé, Paraná – Na manhã de terça-feira, 17 de outubro de 2023, a Polícia Militar do 2º Comando Regional da Polícia Militar (PMPR/2ºCRPM), por meio da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ªCIPM), realizou uma operação bem-sucedida de combate ao tráfico de drogas no Jardim Silvino, em Cambé, Paraná. A ação resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de drogas e dinheiro.

As equipes da Rádio Patrulha (RPA) da 11ªCIPM estavam em patrulhamento na região, já conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma possível negociação entre um homem e uma mulher. Diante da atitude suspeita de ambos, os policiais deram voz de abordagem. No entanto, o homem não acatou a ordem e fugiu, pulando pelo telhado, tornando-se impossível sua localização.

Próximo à mulher, posteriormente identificada como moradora da residência, a polícia encontrou uma quantidade significativa de drogas e dinheiro. Diante das evidências, a mulher foi detida e encaminhada até a central de flagrantes de Londrina.

A operação resultou na apreensão de 20 porções de crack, 16 porções de cocaína e R$ 678,00 em dinheiro, demonstrando a eficácia da ação policial no combate ao tráfico de drogas na região.

A Polícia Militar reforça seu compromisso em manter a segurança e o bem-estar da comunidade, destacando que a colaboração da população é fundamental para o sucesso das operações de combate ao crime. “Polícia Militar, juntos fazemos a diferença”, reforça o lema da corporação.

Esta ação da PMPR/2ºCRPM, por meio da 11ªCIPM, destaca a importância do trabalho conjunto da polícia e seu empenho na repressão ao tráfico de drogas, contribuindo para a segurança da população de Cambé e região.