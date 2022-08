Polícia Militar recupera celular roubado em Cambé; dois foram presos

A Polícia Militar recuperou um celular roubado nesta quarta-feira (10/08) em Cambé. O roubo aconteceu na Rua Santo Antônio no Jardim Santa Isabel.

Segundo informações, a vítima foi abordada por dois indivíduos armados em uma motocicleta preta quando recebeu a voz de assalto. Os suspeitos subtraíram um celular da marca Samsung A32.

Em patrulhamento pela Rua Fazenda São Domingos no Jardim Nova Cambé, uma equipe ROTAM visualizou dois rapazes com as características semelhantes dos autores do crime. A dupla foi abordada e com um deles foi encontrado o celular que foi reconhecido pela vítima.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão aos suspeitos e encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.