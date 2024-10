Polícia Militar recupera motos furtadas em Cambé e Rolândia em ação conjunta

0:00

Na madrugada de 8 de outubro de 2024, uma ação conjunta entre as equipes da Polícia Militar de Cambé e Rolândia resultou na recuperação de duas motocicletas furtadas em estacionamentos de mercados. A operação foi iniciada após o furto de uma motocicleta no Supermercado Almeida, em Cambé.

Após o furto, a equipe ROTAM de Cambé recebeu informações da equipe ROTAM de Rolândia sobre a possível localização da moto furtada, abandonada em via pública na Rua Lagoa Verde, próximo ao número 66, no Jardim Nestor Ferrari, Cambé. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a motocicleta, que foi identificada pela placa, roubada momentos antes. O proprietário foi contatado e compareceu ao local com as chaves do veículo, que foi encaminhado à Central de Flagrantes em Londrina para os procedimentos legais.

Durante as investigações, a polícia também localizou outra motocicleta, furtada em 1º de outubro de 2024 no estacionamento do Max Atacadista, em Cambé. O suspeito, residente de Rolândia, foi abordado em sua residência no Conjunto Residencial Manoel Muller, conforme denúncia recebida pela equipe Beta da Polícia Militar. Após sua prisão, o suspeito indicou a localização da moto furtada no Supermercado Almeida, que estava escondida em uma área de matagal próximo a Cambé.

O suspeito foi conduzido ao Hospital São Rafael para atendimento médico, pois apresentou resistência à prisão, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Posteriormente, ele foi encaminhado à delegacia para responder pelos crimes de receptação e resistência à prisão.