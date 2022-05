Polícia Militar recupera veículo furtado no Jardim do Café em Cambé; dois foram presos

Ao consultar a placa do NISSAN/SENTRA junto ao sistema, foi identificado que a placa era de outro veículo. Consultando o chassi do carro, foi constatado que o carro era produto de furto.

A Polícia Militar através da equipe Rotam, recuperou um veículo furtado na noite da última sexta-feira (20/05), por volta das 19h15 na Rua Maragogipe no Jardim do Café em Cambé.

De acordo com as informações, durante patrulhamento, os policiais visualizaram um veículo NISSAN/SENTRA de cor preta, com dois ocupantes, em alta velocidade e realizando manobras perigosas. Os policiais optaram por abordar o carro.

Em busca pessoal, nada de ilegal foi encontrado com os suspeitos. Ao consultar a placa do NISSAN/SENTRA junto ao sistema, foi identificado que a placa era de outro veículo. Consultando o chassi do carro, foi constatado que o carro era produto de furto.

Diante dos fatos foi dado a voz de prisão a duplas e encaminhados juntamente com o veículo à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé.