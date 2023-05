Polícia Militar registra redução de 30% no número de acidentes nas rodovias durante o feriado

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), registrou redução de 30% no número de acidentes registrados durante os quatro dias do feriado do Dia do Trabalhador nas rodovias estaduais, na comparação com o ano de 2022. Os dados são referentes ao período entre os dias 28 de abril a 02 de maio.

Conforme levantamento do BPRv, em 2022, foram registrados 70 acidentes nas rodovias estaduais, contra 50 acidentes registrados em 2023.

Já o número de feridos caiu de 96, em 2022, para 43, em 2023, uma redução de 65%. Por outro lado, o número de óbitos nas rodovias subiu de 15 para 19, um acréscimo de 26%.

“Foram realizadas ações de fiscalização em todas as rodovias estaduais, principalmente, nas que levam ao litoral paranaense. A operação visou a prevenção dos acidentes com a utilização de radares, etilômetros, pontos-base e patrulhamento móvel, além dos cães farejadores, possibilitando a apreensão, principalmente, de drogas”, explica o tenente Sidinei Hudach, do Batalhão de Polícia Rodoviária.

De acordo com o BPRv, foram realizados 1085 testes do bafômetro, resultando em 23 notificações de embriaguez ao volante e duas prisões. Ao longo do feriado, os policiais rodoviários estaduais também apreenderam mais de 245 quilos de drogas.

Em relação aos veículos em excesso de velocidade nas rodovias, foram feitas 4.988 imagens de radar que constataram a infração. Além disso, foram confeccionados 1.712 autos de infração por irregularidades diversas como utilização do telefone celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança e não usar corretamente a cadeirinha para crianças, por exemplo.

O tenente Sidinei Hudach frisou que estamos no mês de maio e, com ele, inicia-se a campanha “Maio Amarelo”, um movimento de conscientização para a prevenção e redução de acidentes de trânsito no Brasil e no Mundo, e tem como objetivo principal chamar a atenção da população para o alto índice de mortos e feridos que resultam anualmente desse tipo de fatalidade.

“Esse é um mês de conscientização e o BPRv se volta para as campanhas de conscientização dos motoristas e pedestres sobre a responsabilidade e o dever de cada um no trânsito a fim de que possamos reduzir cada vez mais os índices de acidentes”, finalizou o tenente.