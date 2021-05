Polícia Militar apreende contrabando e dois são encaminhados em Cambé

O carro foi abordado e nele estavam dois homens que foram revistados e com eles nada de ilícito foi encontrado. Em diligências, na caçamba do veículo, foram localizadas 200 caixas de cigarros.

Policiais Militares de Cambé da equipe ROTAM, interceptaram na tarde desta terça-feira (04/05), por volta das 16h30, um veículo que estaria vindo de Rolândia para Cambé, que supostamente estaria com drogas.

Os agentes deslocaram até a saída da cidade, quando visualizaram uma CHEVROLET/MONTANA de cor cinza na Avenida José Bonifácio, com as mesmas características da denúncia anônima. O carro foi abordado e nele estavam dois homens que foram revistados e com eles nada de ilícito foi encontrado. Em diligências, na caçamba do veículo, foram localizadas 200 caixas de cigarros.

A dupla foi encaminhada juntamente com o material apreendido à Polícia Federal de Londrina para serem tomadas as medidas cabíveis. Esta é mais uma ação da Polícia Militar que trabalha ostensivamente.