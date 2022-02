Polícia procura por foragido da Penitenciária Estadual de Londrina

O foragido teve uma vida intensa no mundo do crime, e confessou ter participado na morte do agricultor Nelson Batista Vireira, de 54 anos, morador de Lerroville. Em Minas Gerais, foi indiciado pelo homicídio de Daniele Ingrid dos Santos, de 19 anos, no ano de 2002, na cidade Passos.

Nelson Barbara, considerado um criminoso de alta periculosidade pelas forças de segurança, ainda segue foragido da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL II). Os policiais realizaram buscas intensas pela região desde que ele conseguiu fugir da unidade da tarde do último domingo (14). Depois de 24 horas, o trabalho intenso dos policiais foi encerrado na região e deve partir para outras localidades.

Segundo as primeiras informações, o homem que estava em uma área de isolamento, teria conseguido pular no telhado no local onde os detentos lavam as caixas de alimentação e conseguiu escapar pelos fundos da penitenciária.

O criminoso tem 40 anos estava preso desde 2003. Ele respondeu por vários crimes como furtos, roubos e homicídios, a maioria na zona rural de Londrina. No dia em que ele foi detido, próximo à Mauá da Serra, estava com uma identidade falsa.

O foragido teve uma vida intensa no mundo do crime, e confessou ter participado na morte do agricultor Nelson Batista Vireira, de 54 anos, morador de Lerroville. Em Minas Gerais, foi indiciado pelo homicídio de Daniele Ingrid dos Santos, de 19 anos, no ano de 2002, na cidade Passos.

O Depen (Departamento Penitenciário Estadual) ainda não se pronunciou sobre a fuga. As forças de segurança consideram denúncias essenciais na captura do criminoso.

Tarobá News