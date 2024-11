Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 1,5 toneladas de maconha na região de Londrina

0:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (06), mais de 1,5 toneladas de maconha durante uma abordagem na região de Londrina. A droga, totalizando 1.531 kg, estava escondida em um teto falso de um caminhão trator com semirreboque, que foi avistado parado parcialmente na via devido a problemas mecânicos.

A abordagem inicial dos agentes foi motivada pelo auxílio ao condutor do veículo. No entanto, ao solicitarem a abertura do compartimento de carga para inspeção, um forte odor característico de maconha foi percebido. Após uma inspeção detalhada no semirreboque, a substância foi localizada no teto falso do baú.

O motorista, um homem de 55 anos, natural de Santa Catarina, relatou que pegou o veículo já carregado com a droga em Toledo/PR, e que o destino final seria a cidade do Rio de Janeiro/RJ. Ele afirmou que receberia R$ 20.000,00 pelo transporte da carga. Para a retirada da droga, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Arapongas. O condutor, junto com os veículos e a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas.

Somente em 2024, a PRF de Londrina já apreendeu mais de 42 toneladas de maconha e 450 kg de cocaína na região, demonstrando um esforço contínuo no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade.