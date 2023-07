Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 300 kg de drogas em Cambé

Cambé, 16 de julho de 2023 – Na tarde deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas na BR 369, em Cambé. Um veículo Chevrolet Classic de cor preta chamou a atenção dos agentes por trafegar em alta velocidade com os vidros escuros. Ao realizar a abordagem, a equipe policial imediatamente percebeu um forte cheiro de maconha emanando do veículo, o que os levou a uma descoberta surpreendente.

Dentro do automóvel, os policiais visualizaram vários fardos de maconha dispostos no banco traseiro e o porta-malas completamente carregado da mesma substância. O condutor do veículo, um homem de 34 anos, não teve chance de escapar e foi preso em flagrante pela PRF.

Ao realizar a contagem do material apreendido, foram encontrados um total de 304 kg de maconha, 24 kg de skunk – uma variedade de maconha mais potente – e 0,15 kg de haxixe. A quantidade de drogas apreendida chocou até mesmo os agentes experientes da PRF, demonstrando a dimensão do crime que estava prestes a ser cometido.

O suspeito e as drogas apreendidas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Londrina/PR, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis para o caso. A operação bem-sucedida da PRF representa mais um golpe contra o tráfico de drogas na região, demonstrando a importância do trabalho incansável das forças de segurança em combater esse tipo de crime.

A apreensão também serve como um alerta para a sociedade sobre a relevância da conscientização e ações contínuas de combate ao tráfico, que alimenta a criminalidade e afeta diretamente a vida de inúmeras pessoas. A PRF continua firme em sua missão de garantir a segurança nas rodovias e combater o crime organizado em todas as suas formas.