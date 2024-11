Polícia Rodoviária Federal prende contrabandista de cigarros em Jundiaí do Sul

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, por volta das 7h30, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um contrabandista de cigarros durante uma operação no km 68 da BR-153, no trevo de acesso ao município de Jundiaí do Sul, Paraná. Durante patrulhamento, os agentes deram ordem de parada a uma Fiat Fiorino de cor branca, que, em vez de obedecer, entrou na PR-218 em tentativa de fuga.

Após um breve acompanhamento tático, o motorista parou e se entregou. Durante a abordagem, ele admitiu estar transportando cigarros contrabandeados. A declaração foi confirmada pela vistoria no veículo, que estava completamente carregado com a carga ilegal, inclusive com pacotes ocupando o banco do passageiro.

O condutor, identificado como um homem de 42 anos e residente em Londrina, foi detido e a ocorrência foi registrada como contrabando. A carga e o veículo foram encaminhados à Receita Federal de Londrina, enquanto o motorista foi levado à sede da Polícia Federal no mesmo município para as providências legais cabíveis.

A ação da PRF reforça seu compromisso com a segurança nas rodovias e no combate ao crime, protegendo a sociedade e coibindo práticas ilícitas.