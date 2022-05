Policiais civis apreendem drogas no apartamento de homem morto em confronto na Estrada da Prata em Cambé

A Polícia Civil de Cambé deu continuidade as diligências iniciadas pela Polícia Militar para identificar o local e as atividades ilegais de GABRIEL BARBOSA DE SOUZA, morto no confronto ocorrido no último dia 26 na Estrada da Prata em Cambé.

De acordo com as informações, os policiais foram até o apartamento de Gabriel, onde durante as buscas, localizaram drogas que supostamente seriam utilizados na comercialização de entorpecentes.

O material apreendido foi entregue à Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.

Relembre o caso

Segundo informações da PM, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento no Jardim Nova Cambé, quando se deparou com o Fiat/Stilo em alta velocidade. Conforme a PM, a equipe tentou realizar abordagem, porém o homem fugiu cometendo diversas infrações de trânsito.

Após perseguição, a equipe conseguiu bloquear o carro, mas o homem teria se recusado a sair do carro. “Os policiais abriram a porta do veículo e o indivíduo pegou um arma que estava no banco do passageiro. Foi determinado que ele soltasse a arma, mas a ordem não foi obedecida, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos para cessar essa iminente ameaça”, disse o tenente Kenzo.

O homem tinha dois mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio e roubo. Em outubro de 2020 ele matou um homem em um bar no Jardim Santo Amaro em Cambé, já em junho de 2021 ele participou de um roubo onde o parceiro dele morreu com um mata leão dado pela vítima, e ele fugiu do local deixando o seu parceiro para trás.

No veículo, foi apreendido um revólver calibre 38 com 5 munições intactas, de acordo com a PM.