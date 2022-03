Policiais militares atendem desejo de irmãos do Jardim do Café em Cambé

Eduardo e Vitória tiraram fotos com os policiais e no interior da viatura, e sentiram na pele a emoção de conhecê-los pessoalmente.

A Polícia Militar tem atendido pedidos de crianças com desejo de conhecerem os policiais militares. Alguns preferem a presença em aniversários e outros preferem sem ocasiões específicas.

A última visita foi realizada no Jardim do Café 2 (na região do Jardim Santo Amaro) em Cambé, onde Eduardo da Silva Sousa de 6 anos e Vitória da Silva Sousa de 5 anos receberam com muita alegria a equipe ROTAM comandada pelo Sargento Carlos juntamente com os Soldados Reis, R Fernandes e Guimarães.

Os policiais agradecem e ficam motivados em saber que muitas crianças sonham em ser policiais e querem estar mais próximo da corporação incentivando-os a combater a criminalidade e gerando mais segurança a população.

“Agradeço muito a equipe por ter atendido o pedido dos meus filhos e ficaram muito felizes”, disse Denise Cristina de Sousa, mãe das crianças, emocionada ao Portal Cambé.

A Polícia Militar tem realizado um trabalho excepcional, combatendo o crime, zelando pela vida da sociedade e atendendo situações de risco contra a vida dos próprios policiais e de terceiros.