Policiais militares impedem morte de homem que ateou fogo em seu próprio corpo em Cambé

Policiais militares impediram a morte de um homem de 50 anos que tentou contra a sua própria vida, na tarde do último dia 16/04, na Rua Dom Pedro I no Parque Residencial Manela em Cambé.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um homem transtornado ameaçava o pai na residência localizada no endereço acima mencionado, utilizando uma faca.

A guarnição foi até o local e o suposto autor foi abordado e com ele nada de ilegal foi encontrado. Em um determinado momento, o filho foi até os fundos do quintal e retornou com uma garrafa e uma faca em suas mãos.



Na tentativa de conter e garantir a segurança das demais pessoas na casa, a equipe tentou abordar o mesmo e impedir que algo pior acontecesse. No entanto, ele jogou o líquido sobre a sua cabeça e com o isqueiro ateou fogo e as chamas propagaram-se rapidamente no homem. O fato aconteceu ao lado de um veículo, colocando em risco a vida dos pais idosos com cerca de 80 anos e dos policiais que de prontidão colocaram suas próprias vidas também em risco para salvar a vida de todos.

Os policiais, SD Chanan, SD F. Carvalho, SD Ricardo e SD Mendes, utilizando água e o método de abafamento, conseguiram conter o fogo e salvar a vida do homem.

Os Socorristas do Samu prestaram atendimento ao filho, que sofreu ferimentos considerados graves, e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber os primeiros atendimentos. Devido a gravidade das lesões, principalmente nas vias aéreas, ele continua em estado delicado.

A causa das ameaças não foi informada.