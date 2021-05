Policial Militar auxilia no salvamento de criança através do atendimento 190 em Londrina; ouça a ligação

A atendente, Soldado Sueila, prestou um atendimento rápido, manteve a calma e, graças as informações repassadas, mãe e avó do pequeno Joaquim conseguiram realizar a manobra para desobstrução das vias aéreas do recém-nascido.