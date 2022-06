Por que sentimos sono a tarde? Dicas!

É super comum sentir aquele sono logo depois do almoço. Mas é super normal. Por isso que muitas pessoas usam o horário do almoço para tomar um café ou tirar um cochilo.

De repente bate aquele sono acompanhado de uma dificuldade em se concentrar no trabalho.

Saiba quais são os motivos que levam a isso, e como se prevenir. São dicas muito práticas que podem te ajudar até mesmo a ter um dia muito mais produtivo, com ou sem sono.

Por que sentimos tanto sono à tarde?

Esses são alguns dos motivos que nos levam a sentir aquele soninho da tarde:

Uma noite mal dormida;

Alimentação com muito açúcar e carboidratos pode elevar o pico de açúcar no sangue, o que causa fadiga;

Estresse;

Alguns problemas de saúde, como distúrbios autoimunes podem causar muito sono durante o dia também;

Falta de exercícios físicos.

Dicas para ter uma boa tarde sem sono

Se expor ao sol por alguns minutos pode fazer com que você sinta um aumento da atenção. Essa exposição à luz solar faz você ficar mais atento.

Ás vezes aquela soneca de 15 minutos na hora do almoço pode ser tudo que você precisava, e o suficiente para dar uma acordada.

Fazer uma caminhada, nem que seja dentro do escritório mesmo, pode acordar seu corpo e te deixar menos sonolento.

Até mesmo mascar chicletes pode aumentar a sua atenção.

Dicas para evitar o sono a tarde

As dicas acima são para você dar um basta no sono da tarde quando ele já está lá. Já as dicas a seguir vão te ajudar a prevenir que isso aconteça.