A PR-445 será interditada nesta quinta-feira (30), das 08h30 às 18h para detonação de rochas no quilômetro 54, próximo ao distrito de Irerê, na região Norte do Estado. O bloqueio do trecho será total, entre o entroncamento com a PR-532 (próximo ao distrito) e o acesso à Estrada da Cegonha (próximo a Londrina).

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) recomenda que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas:

SENTIDO CURITIBA – LONDRINA – Seguir pela PR-445 até o entroncamento com a PR-538, e continuar por esta rodovia até Londrina. Outra opção é pegar a PR-445 até o entroncamento com a PR-532 (não pavimentada), próximo a Irerê, ir até a PR-538, e seguir por esta rodovia até Londrina.

Ao retornar para Curitiba, os condutores de veículos pesados devem sair de Londrina pela PR-445, seguir até a Estrada da Cegonha e, por esta via, ir até a PR-538. No caso de veículos leves, o recomendado é sair de Londrina diretamente pela PR-538.

SENTIDO LONDRINA – CURITIBA – Sair de Londrina pela PR-445 até o entroncamento com a Estrada da Cegonha, seguir até o entroncamento com a PR-538 e ir por esta rodovia até retornar à PR-445.

Para retornar a Londrina, os condutores devem seguir pela PR-445 até o entroncamento com a PR-538 e seguir por esta rodovia até chegar na cidade; ou seguir pela PR-445 até o entroncamento com a PR-532 (não pavimentada) até o entroncamento com a PR-538, e por esta via rodovia até Londrina.

DUPLICAÇÃO – A detonação está prevista na obra de restauração e duplicação dos 15,2 quilômetros deste trecho da rodovia, um investimento de R$ 93,4 milhões. A última detonação foi realizada no dia 12 de dezembro.

