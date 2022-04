Prazo para participar de edital de fomento termina nesta segunda (18)

Podem participar todas as entidades de classe com registro no Crea-PR

Esta é a última semana para as entidades de classe interessadas em participar da segunda etapa do Edital de Chamamento Público 002/2021 – DRI/Parcerias, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). O Edital repassa recursos para a execução de projetos de interesse do Sistema Confea/Crea, em comunhão com ações de atualização e de inovação para as profissões ligadas ao sistema profissional.

Na primeira etapa, as propostas foram entregues entre 17 de novembro de 2021 e 1º de fevereiro de 2022. Nesta segunda etapa, o prazo para apresentação de projetos teve início no dia 2 de fevereiro e será encerrado no dia 18 de abril, às 17h. A previsão é de que os trabalhos selecionados serão executados entre julho e dezembro de 2022.

O edital é aberto a todas as entidades de classe com registro no Conselho e, nesta segunda etapa, cada uma poderá inscrever até duas propostas em cotas diferentes. O principal critério de seleção deverá ser a adequação das propostas às atribuições e atividades fins do Crea-PR: registro, normatização, fiscalização, julgamento e orientação.

Para inscrever projetos, as entidades de classe devem estar com seu registro regularizado no Crea-PR e atender às demais exigências do Edital.

“Os Termos de Fomento são um auxílio disponibilizado pelo Crea-PR – por meio de apoio financeiro – para que as entidades de classe possam realizar projetos de revistas técnicas impressas e digitais, congressos, seminários, workshops, cursos, treinamentos, entre outros. Esta é uma das principais atuações do conselho pela valorização profissional e tem sido bastante eficiente, uma vez que este já é o oitavo edital”, contextualiza o presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha.

O Edital 002/2021 está disponível no site do Crea-PR na aba “Entidades de Classe > Parcerias > Chamamento Público.

Dicas importantes:

No sistema de envio disponível no acesso restrito da Entidade, as propostas podem ser preenchidas em etapas, salvando os dados inseridos – e somente após a finalização é registrado o protocolo de envio; Observe a documentação de habilitação, verifique se os documentos estão atualizados e a experiência prévia cadastrada; As Entidades que estão habilitadas na 1ª Etapa seguem habilitadas para a 2ª Etapa do Edital; apenas deverão atualizar as certidões que estão com data de vigência vencida; Verifique atentamente a vinculação das propostas com as atividades fins do Crea-PR; Descreva claramente a proposta a ser desenvolvida, caracterizando de forma objetiva e mensurável; Debates, metas específicas e produção de propostas são necessárias para a vinculação objetiva; Após o envio definitivo, as propostas não poderão mais ser alteradas; Siglas devem obrigatoriamente ter os respectivos significados escritos por extenso. A ausência da nomenclatura completa pode comprometer a classificação da proposta; Atente para as exigências gerais do edital e seus anexos na elaboração da proposta; Em caso de dúvidas consulte as Gerências Regionais.

