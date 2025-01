Prefeito Conrado Scheller Reassume a Prefeitura de Cambé Após Período de Férias

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta quinta-feira (23), o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, reassumiu o cargo após um período de dez dias de férias. A cerimônia de transmissão do cargo contou com a presença do vice-prefeito Zezinho da Ração, que esteve interinamente na gestão durante esse período, além de secretários municipais e servidores.

A legislação do município garante a todos os servidores, incluindo o prefeito e o vice-prefeito, o direito a 30 dias de férias anuais, podendo ser usufruídas em qualquer época do ano.

Reconhecimento à Equipe de Trabalho

Durante a solenidade, o prefeito Conrado destacou a importância de contar com uma equipe qualificada e de confiança, o que lhe permite ausentar-se sem comprometer o funcionamento da administração municipal. “Esses dez dias são muito preciosos para mim e para minha família. Tenho a tranquilidade de sair para descansar porque sei que deixo a Prefeitura em boas mãos. Zezinho é um grande parceiro, e contamos com uma equipe de secretários e servidores muito capacitada. Agora, retorno com fôlego renovado e a certeza de que vamos continuar trabalhando pelo melhor para Cambé”, afirmou.

Papel do Vice-Prefeito

Zezinho da Ração, que ocupou o cargo interinamente, ressaltou a importância de sua função durante a ausência do prefeito e agradeceu o suporte recebido. “Estou aqui para cumprir esse papel e fico satisfeito em entregar a Prefeitura nas mesmas condições. Isso é resultado do apoio que recebo em todas as áreas da administração”, comentou.

A retomada do trabalho pelo prefeito marca o início de novos desafios para a gestão municipal, com foco na continuidade de projetos e melhorias para o município.