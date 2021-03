Prefeito de Cambé vista famílias atingidas pelas chuvas

O Prefeito de Cambé Conrado Scheller visitou famílias da região do Jardim Ana Rosa afetadas pelas chuvas do ultimo final de semana e desta terça-feira (09), Scheller esteve acompanhado por servidores da Secretaria de Assistência Social.

“A situação exige posicionamento e comprometimento com a comunidade. Vamos adotar todas as medidas possíveis e legalmente cabíveis para ajudar estas pessoas. Infelizmente no período da tarde voltou a chover na cidade, deixando a situação ainda pior, mas a nossa vontade de resolver o problema é maior do que qualquer adversidade. E nós vamos resolver.” Afirmou Conrado Scheller em sua página no Facebook.

Nos últimos dias choveu eu em Cambé mais da metade do previsto para todo o mês de março, segundo os órgãos de meteorologia.