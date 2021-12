Prefeito e ex-vereador de Borba, no Amazonas, lutam MMA para resolver rivalidades políticas

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O prefeito de Borba (AM), Simão Peixoto, do Partido Progressista (PP), e o ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, de quem é adversário, protagonizaram uma luta de MMA na madrugada desse domingo (12) com o intuito de “resolver” as diferenças políticas.

Os dois já haviam tido conflitos no último mês de setembro, após Mirico criticar a gestão de Simão por falta de manutenção no balneário de Borba, distante 150 km de Manaus.

Mirico gravou um vídeo alfinetando o prefeito e o chamando para a “porrada”. Já Peixoto reagiu no dia 5 de dezembro. “Apreciador das artes marciais como sou, aceitei o desafio do cidadão, mas de forma limpa e correta, dentro de um octógono, com árbitro e dentro de todas as regras do MMA”.

LUTA

No primeiro dos três rounds do embate, o prefeito sofreu uma sequência de chutes e caiu no tatame, mas conseguiu se levantar e ainda reverteu a posição.

Peixoto seguiu levando golpes na perna esquerda. Ainda assim, foi declarado campeão do embate. Ao final do duelo, o prefeito justificou que a luta foi para incentivar o esporte na cidade e cumprimentou o adversário.