Prefeitura abre cadastro para vacinação de cuidadores de idosos contratados

A Prefeitura de Cambé abriu nesta sexta-feira (12) o cadastro para agendamento de vacinação contra covid-19 para cuidadores de idosos contratados para esse serviço. Podem se inscrever cuidadores que tenham a carteira de trabalho registrada ou que tenham um contrato informal de trabalho para esse fim. A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura de Cambé (disponível em: http://sistemasweb.cambe.pr.gov.br:8080/Vacinacao/form_vacina_cadastrar). Na opção grupo populacional, selecione cuidador de idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerada como idosa a pessoa acima de 60 anos.

A enfermeira da Secretaria de Saúde Ana Carolina Stutz, explica que não é necessário ter algum curso na área, apenas trabalhar com isso. “Após o cadastro e agendamento da vacinação, o cuidador vai receber junto com as informações de local e data uma declaração que deve ser preenchida pelo idoso ou pela família do idoso que contratou o serviço”, explica. Segundo a enfermeira, nessa declaração devem constar as informações básicas do local de trabalho do cuidador, além de um resumo das atividades exercidas por ele.

No dia da vacinação, o cuidador que tiver a carteira de trabalho registrada deve levar o documento e a declaração preenchida pelo idoso – ou familiar. Para quem não tiver o registro na carteira, os documentos obrigatórios são: declaração preenchida pelo idoso – ou familiar; cópia do documento do idoso (RG e CPF); cópia do documento do cuidador (RG e CPF); e cópia do documento (RG) do familiar – para os casos em que o familiar que assinou a declaração. O cuidador que tiver algum curso na área pode anexar o comprovante.

Ana Carolina Stutz ainda esclarece que só pode se cadastrar quem trabalha no município, independente do local de residência. “A previsão para começar a vacinação desses cuidadores vai depender do número de cadastros que nós vamos receber”, ressalta a enfermeira. Ela ainda explica que neste momento as pessoas que cuidam de idosos familiares não serão contempladas.