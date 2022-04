Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado para contratação de arquitetos

A Prefeitura de Cambé está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para três vagas na função de arquiteto. O prazo de inscrição vai até o dia 05/05 e o candidato será selecionado a partir de títulos acadêmicos e profissionais, que ele apresentará na inscrição.Para se inscrever o candidato deve acessar o site http://www.cambe.pr.gov.br/…/processo-seletivo…/, e pagar uma taxa de inscrição de R$60.

A remuneração é de R$ 6.171,15.A entrega dos títulos será realizada no dia 29/05 das 9h às 15h, na Rua Pará 154, no Departamento de Recursos Humanos. O resultado da seleção será divulgado no dia 24/06.“No site tem todos os detalhes do PSS e após entrega dos títulos é apenas aguardar o resultado final”, detalha Rodolfo Roncon Ferrarini, presidente da Comissão de Coordenação. Ferrarini destaca que é importante que os candidatos se atentem aos prazos de entrega.O coordenador explica que a vantagem do Processo Seletivo Simplificado é ser mais rápido que o concurso pelo resultado ser divulgado já em junho. “A contratação é por prazo determinado.

A pessoa vai ser contratada por 12 meses e isso pode ser prorrogado por mais 12, diferente do concurso que não tem prazo”, finaliza.