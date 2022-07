Prefeitura abre PSS para contratação de Engenheiro e Analista Programador

A Prefeitura está com edital aberto de um Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais Analistas Programadores e Engenheiros Civis. Estão disponíveis três vagas para engenheiros e quatro para analistas programadores. O edital completo está disponível no Jornal Oficial Eletrônico do Município de Cambé e pode ser acessado na página oficial do município http://www.cambe.pr.gov.br/site/index.php/processo-seletivo-simplificado-pss-002-2022/ .

O prazo para participar da PSS inicia no dia 26/07 e vai até o dia 10/08 e o candidato deve se inscrever pelo site http://www.cambe.pr.gov.br/site/index.php/processo-seletivo-simplificado-pss-002-2022/ . Também é necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 60. A remuneração para a função de Analista Programador é de R$ 4.903,32, e para a função de Engenheiro Civil é de R$ 6.171,15. Ambos os cargos tem a carga horária de 35h semanais.

“Este processo seletivo visa a contratação de um ano que pode ser renovada por mais um ano, até que seja possível a contratação por meio de concurso público”, explica o presidente da comissão organizadora, Edirlei César Soller Carmona. Os candidatos serão selecionados a partir da análise de títulos acadêmicos e profissionais, de acordo com o especificado no edital.

A entrega dos títulos deverá ser realizada no dia 28/08, domingo, das 9h às 13h, na sede do Departamento de Recursos Humanos, na Rua Pará, nº 154. O resultado final da seleção será divulgado no dia 23/09. Os candidatos aprovados para as vagas devem ser convocados em seguida para dar andamento à contratação.