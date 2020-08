O município de Cambé assinou na tarde da última quarta-feira (12) o Termo de Convênio, junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que permite que a cidade alugue um novo local para a instalação da delegacia de Policial Civil de Cambé. A nova sede será utilizada exclusivamente para o serviço administrativo, investigação criminal, boletim de ocorrência e atendimento à população. A parte carcerária da delegacia permanecerá no mesmo local.

O secretário de Governo, Frederico Ferreira, explica que o principal benefício dessa separação é em relação à segurança pública. “A pessoa que vai fazer um boletim de ocorrência tem contato com outros setores da delegacia, então percebemos a necessidade de ter um local apenas administrativo”. Ferreira também ressalta que esse convênio vai permitir uma maior agilidade nas investigações. “Hoje os investigadores também auxiliam no trabalho com os presos, mas a nossa intenção é que eles exerçam única e exclusivamente a função de investigação criminal”, comenta.

Ferreira ainda explica que à Prefeitura vai arcar somente com os gastos da locação do imóvel, outros gastos como, por exemplo, com funcionários, permanece sendo custeado pelo Governo Estadual. “Nenhum funcionário da Prefeitura será remanejado para esse novo espaço, serão apenas funcionários encaminhados pelo Estado”, conclui.

A data prevista para a mudança para a nova sede administrativa é na segunda quinzena de setembro e o local já está definido.