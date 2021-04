Prefeitura começa a aplicar a segunda dose da CoronaVac na quarta-feira (07)

A Prefeitura de Cambé – através da Secretaria Municipal de Saúde – começa a aplicar nesta quarta-feira (07) a segunda dose da CoronaVac, do Instituto Butantan, para os idosos com mais de 80 anos e que receberam a primeira dose da vacina até o dia 13 de março. A vacinação continua sendo no modelo drive thru nos três pontos da cidade: Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomés), Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco) e na Unidade Básica de Saúde do Cambé IV (Rua Eugênio M. Fadel, 65 – Cambé IV). A vacinação começa a partir das 9h e vai até às 13h. Segundo informações da Secretaria de Saúde, há doses para vacinar todos os idosos desse grupo.

A enfermeira da Secretaria de Saúde, Ana Carolina Stutz, explica que a vacina é destinada para quem recebeu a primeira dose da CorovaVac até o dia 13 de março. “Nesse período foram vacinados cerca de 800 idosos”, pontua. Ainda segundo a enfermeira, para quem recebeu a dose da vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, a segunda dose vai ser aplicada somente depois de 12 semanas da aplicação da primeira. “Esse intervalo é definido pelo fabricante da vacina”, explica. Segundo Stutz, na carteirinha de vacinação está registrado o laboratório que produziu a vacina – Butantan ou Fiocruz.

Para os idosos acamados, a segunda dose já está sendo aplicada em casa. “Esses idosos estão sendo vacinados pelas equipes do Programa Saúde da Família das Unidade de Saúde desde o dia 29 de março, tanto com a primeira dose quanto com a segunda, esse é um trabalho contínuo”, ressalta Ana Carolina Stutz. A secretária de Saúde do município, Adriane Bertan, convida todos os idosos que receberam a primeira dose da vacina nesse período a comparecerem. “É importante que todos os idosos compareçam nos pontos de vacinação para tomar a segunda dose, garantindo uma melhor resposta imunológica do corpo contra a doença”, finaliza.

No dia da vacinação é necessário levar um documento com foto e a carteirinha de vacinação. Em caso de dúvida, o telefone para contato é o 3174-0215 das 8h às 17h.

