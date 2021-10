Prefeitura começa a aplicar dose de reforço da vacina contra a Covid-19

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, começa a vacinar com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 os idosos com mais de 85 anos da cidade que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. A aplicação dessa dose de reforço já está sendo feita pelas Unidades Básicas de Saúde para idosos acamados. Na próxima quinta-feira, dia 07 de outubro, das 10h às 14h, todos os idosos com mais de 85 anos e que tomaram a segunda dose até o dia 07 de abril devem procurar um dos pontos de vacinação para receber a dose de reforço. A vacina vai ser aplicada nas seguintes Unidades de Saúde: Ana Rosa; Cambé 2; Centro de Saúde; Cristal; Guarani; Novo Bandeirantes; Santo Amaro; São Paulo; e Silvino. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a cidade já vacinou mais de 50 idosos com a dose de reforço.

Simone Lopes, enfermeira responsável pelo Departamento de Epidemiologia, explica que as UBS estão indo até os idosos acamados de cada região, como feito na aplicação da primeira e da segunda dose. Para os idosos que não são acamados, a vacinação vai acontecer nessas unidades. “Essa aplicação de terceira dose está focada nessa faixa etária porque ainda não temos doses para abranger novos grupos”, pontua. De acordo com ela, a intenção é aplicar nesta etapa a terceira dose em idosos com mais de 70 anos, imunossuprimidos e profissionais da Saúde e o intervalo é de pelo menos seis meses da segunda dose.

A vacinação dos idosos da cidade começou no dia 20 de janeiro com os institucionalizados do Abrigo Padre Manoel Coelho com a aplicação da CoronaVac. Com o decorrer da vacinação desses idosos, a porcentagem dos óbitos de pessoas com mais de 60 anos caiu de 77,7% em março para 43,4% em junho. Os dados apontam que com eficácia da vacina fez com que o número de óbitos dentro dessa população diminuísse em quase 35%. Por outro lado, esse número volta a subir a partir de agosto e 7 dos 9 óbitos do mês foram de pessoas com mais de 60 anos. Segundo Simone Lopes, essa queda prova que a vacina é eficaz contra a doença, além de apontar também a importância da terceira dose de reforço. Os números voltam a subir quando a vacina começa a, naturalmente, perder a eficácia. “Países que iniciaram a vacinação com os outros imunizantes também estão indicando a dose de reforço”, salienta.

Segundo Lopes, também haverá dose de reforço para quem tomou Pfizer (BioNTech) e AstraZeneca (Fiocruz). “Vai ter aplicação da dose de reforço também para essas vacinas, mas somente após seis meses da segunda dose. Como o intervalo delas é maior, nós ainda não vamos começar a dose de reforço para quem tomou essas vacinas”, explica. A escolha por começar a aplicar a dose nesses idosos é por conta das possíveis complicações: “diferente dos profissionais da saúde que tomaram na mesma época, esses idosos apresentam mais comorbidades, o que pode ser mais letal”.

“A queda no número de óbitos em idosos por conta da eficácia da vacina foi constatada. Com o passar dos meses, os números voltam a subir, pois pessoas mais idosas e imunocomprometidos têm naturalmente uma queda na resposta imune ao longo do tempo, independentemente da vacina administrada, por isso a terceira dose é essencial e vai fazer com que os óbitos voltem a cair”, finaliza.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC