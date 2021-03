Prefeitura compra respiradores e busca contratação de médicos e reserva de oxigênio

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, efetivou a compra de dois respiradores pulmonares para atender pacientes do município que tenham a situação agravada por causa do covid-19 enquanto esperam vaga para transferência para o hospital de referência. Os equipamentos chegaram nesta quinta-feira (25) a Cambé. Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios da Secretaria de Saúde.

O respirador é um dispositivo mecânico que usa pressão para soprar ar, ou uma mistura de gases como oxigênio e ar, para dentro dos pulmões de pessoas com perda da função respiratória do organismo, que é de colocar oxigênio e retirar o gás carbônico.

Além dos novos respiradores, a Secretaria de Saúde também está buscando a contratação de mais médicos plantonistas para atender à alta demanda de pacientes nas unidades de saúde da cidade que atendem pessoas contaminadas com Covid-19. Outra frente de esforços da administração municipal está na busca por uma empresa para fornecimento de uma reserva extra de oxigênio.

“Estamos em um momento delicado e precisamos reforçar nossos quadros para podermos salvar vidas. Também estamos nos precavendo para que não falte oxigênio aqui na cidade”, afirmou a secretária Adriane Bertan.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou que os investimentos no combate ao agravamento da pandemia não param na cidade. “Compramos estes respiradores para atender esse paciente grave que precisa aguardar uma vaga no hospital de referência, estamos investindo na contratação de mais profissionais, enfim, não estamos medindo esforços para salvar a vida dos cambeenses. Por isso, pedimos mais uma vez a colaboração das pessoas para que evitem aglomerações e mantenham suas atividades diárias de maneira responsável”, frisou Conrado.