Prefeitura de Cambé abre edital para empresas interessadas na compra de terrenos no município

Se você, dono de empresa, já se interessou em empreender no município ou já é daqui e quer ampliar os negócios: a hora é agora. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cambé está com o edital aberto para que empresas interessadas em empreender no município consigam receber um incentivo para a aquisição de terrenos na cidade. No momento, são cinco terrenos disponíveis em três dos parques industriais da cidade, que vão de 312 m² a até 12.715 m². E como conselho nunca é demais: é bom se apressar, já que o prazo de inscrição termina na próxima segunda-feira, dia 11 de julho.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Cambé, Lourdes Maçolla, explica que esse edital é de concorrência pública para a alienação de terrenos, ou seja, uma forma de compra e venda em que o município custeia parte do valor do terreno e a parte restante fica por conta da empresa. “Essa é uma forma de atrair empresas para o município, de auxiliar, de fomentar a economia local e de gerar mais empregos na cidade”, explica.

Segundo ela, o benefício que o município fornece pode chegar a 50% do valor do imóvel, dependendo do quanto a empresa puder oferecer. O valor pode ser parcelado em até 12 vezes.

Maçolla destaca que as empresas que ganharem esse edital vão ter algumas obrigações com o município, como a criação de empregos, a construção de edificações e a geração de impostos, como o ISS ou ICMS. “Nós não definimos número máximo ou mínimo de vagas de emprego, por exemplo, pois isso varia muito conforme o segmento e a estrutura da empresa”, destaca. E, após cumpridas essas exigências, a empresa recebe a escritura definitiva do terreno, de acordo com a legislação municipal.

Para as empresas que se interessarem em expandir ou começar os negócios no município, o primeiro passo é procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para tirar todas as dúvidas e para entender como deve ser feito o projeto/plano de negócio. “Nós vamos orientar da melhor maneira para que o empresário não saia daqui com dúvidas do que precisa constar nesse projeto”, ressalta. Segundo Lourdes Maçolla, esse plano de negócio é uma apresentação da empresa para o município, destacando a previsão de vagas de emprego, o faturamento, o tamanho da construção e demais detalhes do segmento industrial. “Após a conclusão do projeto, ele deve ser protocolado na Prefeitura de Cambé até o dia 11 de julho e, depois, vai ser analisado pela Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, que engloba representantes de várias secretarias e departamentos do município”, detalha. O resultado final sairá no dia 25 de julho, às 14h, contemplando as empresas ganhadoras. “Esse tipo de incentivo é fundamental para que novas empresas venham para o município e se estabeleçam aqui. Isso faz com que a nossa economia cresça cada vez mais, que tenhamos oportunidades de emprego e que a cidade se destaque cada vez mais no setor industrial”, destaca Maçolla.

O edital completo pode ser consultado através do link: https://transparencia.cambe.pr.gov.br:8443/portal/administrativa/aviso_edital_licitacao.xhtml#gsc.tab=0. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica na Rua França, 84, e funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. O telefone para contato é o (43) 3174-2660.

Principal