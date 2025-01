Prefeitura de Cambé Abre Inscrições para Concurso Público com 23 Vagas para Professores

0:00

A Prefeitura de Cambé anunciou a abertura das inscrições para o Concurso Público que visa o preenchimento de 23 vagas para professores e a formação de cadastro reserva. As oportunidades incluem as áreas de Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Professor de Educação Física (5 vagas) e Professor de Arte (18 vagas). As vagas são destinadas à ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros, conforme especificado no edital.

Requisitos e Benefícios

Os interessados devem possuir curso superior em Pedagogia ou licenciatura na área correspondente à vaga desejada. Os aprovados cumprirarão jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais, com remunerações variando entre R$ 2.309,74 e R$ 4.619,47. Os profissionais também terão direito a um auxílio-alimentação no valor de R$ 418,00.

Inscrições e Etapas do Concurso

As inscrições estão abertas até o dia 5 de fevereiro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto UniFil, no endereço institutounifil.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 100,00, com possibilidade de solicitação de isenção entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2025.

O processo seletivo contará com três etapas:

Prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas estão programadas para o dia 9 de março de 2025. O conteúdo incluirá questões de língua portuguesa, matemática, informática básica e conhecimentos específicos.

Validade e Outras Informações

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal. Mais detalhes estão disponíveis no edital completo, que pode ser acessado no site do Instituto UniFil.

Importância do Concurso

A secretária de Educação e Cultura de Cambé, Estela Camata, destacou a relevância do concurso, ressaltando os avanços realizados pela gestão municipal nos últimos anos. “Estamos finalizando o concurso anterior, que resultou na contratação de mais de 500 professores novos para a rede municipal de educação. Com a construção de novos Cemeis e escolas, precisamos garantir a substituição de profissionais e atender às demandas das novas unidades. Esse processo é essencial para a renovação e ampliação da rede”, afirmou.

O prefeito Conrado Scheller também enfatizou os investimentos feitos na educação do município. “Temos avançado muito na educação de nossas crianças, oferecendo merenda de qualidade, materiais escolares e uniformes, além de melhorar a estrutura das escolas e capacitar nossos profissionais. Este concurso reflete nosso compromisso com a educação e o futuro de Cambé”, declarou.