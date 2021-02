Prefeitura de Cambé amplia leitos no Hospital 24 Horas

A Prefeitura de Cambé vai ampliar os leitos do Hospital 24 Horas, referência no atendimento aos pacientes com a COVID-19 na cidade. Vão ser disponibilizados mais leitos para os pacientes com a doença e que aguardam a transferência para hospitais da região. Além dos leitos, a Prefeitura também vai instalar novas tendas na entrada da unidade, onde os pacientes aguardam o atendimento e também onde é feita a triagem de cada um deles.

Segundo a secretária de Saúde, Adriane Bertan, a ampliação começou nesta quinta-feira (25/02) e a previsão é de que tudo esteja finalizado até o próximo final de semana. “O 24 Horas, hoje, conta com oito leitos. Devido a essa superlotação de pacientes nos hospitais da região, nós estamos fazendo essa ampliação para que os pacientes com casos mais leves da doença permaneçam por mais tempo na unidade”, explica a secretária.

Bertan ressalta que antes esses pacientes já iriam direto para os hospitais. “O desejável é que eles permaneçam o mínimo de tempo na unidade mas, diante das circunstâncias, nós estamos aprimorando a estrutura para que esses pacientes fiquem por até mais de um dia até que possam ser transferidos”, pontua.

Bertan ainda esclarece que já foi solicitada a ampliação do número de cilindros de oxigênio para abastecer esses novos leitos. Além disso, alguns consultórios estão sendo remanejados para que possam dar lugar aos leitos.

O prefeito Conrado Scheller visitou o Hospital pela manhã para avaliar a situação. “O Hospital Universitário, em Londrina, é do Estado, mas não está mais conseguindo receber os nossos pacientes. Então, precisamos investir nesse aumento nos leitos do Hospital 24 horas, porque não podemos deixar os cambeenses sem atendimento. Não vamos medir esforços para podermos atender o máximo de pessoas possível e com segurança”, afirmou.

