Prefeitura de Cambé cobra soluções do Governo do Estado para a falta d’água

Na manhã desta segunda-feira (26), o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, e vereadores do município se reuniram na sede da Prefeitura para discutir ações em resposta a mais um episódio de falta de água na cidade. Desde sexta-feira (23), diversos bairros estão sem abastecimento regular. Durante a reunião, foi decidido que a Prefeitura, juntamente com a Câmara Municipal e deputados estaduais da região, enviará um documento ao governador Ratinho Junior, cobrando soluções imediatas e efetivas para o problema.

A cidade de Cambé vem enfrentando uma série de interrupções no abastecimento de água ao longo de 2024, com maior frequência nos primeiros meses do ano. Além das cobranças feitas por meio de ofícios pelo Executivo e Legislativo municipal, em março, representantes da Prefeitura se reuniram com servidores da Sanepar, empresa responsável pelo fornecimento de água. Na ocasião, a empresa alegou que o calor intenso prejudicou a rede de abastecimento e anunciou obras para mitigar o problema.

Na sexta-feira, a Sanepar informou que um rompimento na rede de abastecimento da região central cortou o fornecimento de água para oito bairros. No domingo (25), a empresa anunciou novas obras de ampliação e melhorias, afetando 29 bairros. A previsão inicial era de que o abastecimento fosse retomado até o fim da noite de domingo, mas muitos moradores continuaram sem água até a manhã desta segunda-feira (26).

Além das residências, a falta de água impactou diretamente empresas, prédios públicos e instituições de ensino em Cambé. Onze escolas precisaram suspender as aulas, entre elas o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zilda Arns, CMEI José Cestario, CMEI Rosa Raminelli, CMEI Jamile Hauly, CMEI Aquarela, CMEI Nélson Pizzaia, CMEI Joana Martin, Escola Municipal Pedro Tkots, Escola Municipal Symphoriano Kopf, Escola Santos Dumont e Escola Alvorada.

Diante da gravidade da situação, o procurador jurídico do município, Antônio Guilherme Portugal, afirmou que a Prefeitura buscará uma solução diretamente com o Governo do Estado. “Nós vamos agora exigir do governador Ratinho Junior que apresente alguma solução concreta em relação a essas constantes interrupções de abastecimento em nossa cidade. Já são vários dias seguidos, e o município já pediu explicações e soluções da Sanepar, mas, infelizmente, não tivemos respostas adequadas. Agora, vamos diretamente ao governador com o apoio dos nossos vereadores e deputados estaduais para buscar uma solução rápida e definitiva para esse problema”, disse Portugal.