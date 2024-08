Prefeitura de Cambé discute convênio com UniFil para atendimento no Hospital Veterinário

0:00

A Prefeitura de Cambé está em tratativas com a UniFil para firmar um convênio que permitirá o uso do Hospital Veterinário da universidade para o tratamento de animais de pequeno e grande porte, como cães, gatos e equinos. O objetivo é fornecer cuidados médicos a animais abandonados, vítimas de doenças, atropelamentos e maus tratos. O projeto, que conta com o apoio do Governo do Estado, visa ampliar a capacidade de atendimento e oferecer tratamento completo, incluindo consultas, exames, cirurgias e internamento.

O Hospital Veterinário da UniFil, localizado na região Sul de Londrina, conta com uma equipe especializada e equipamentos modernos. A coordenadora do hospital, médica veterinária Daniele Martina, destaca a estrutura disponível: “Temos todo aparato que um animal precisa no atendimento”. A parceria permitirá que animais resgatados pela Prefeitura sejam encaminhados ao hospital para receber os cuidados necessários.

A pró-reitora da UniFil, professora Magali Roco, enfatiza a importância da colaboração entre a universidade, a prefeitura e o governo estadual, para atender a demanda crescente de animais que necessitam de assistência em Cambé. “Estamos à disposição para firmar o convênio e contribuir no trabalho de acolhimento e cuidados a animais abandonados”, afirma Magali.

A UniFil já possui um acordo de cooperação com o Governo do Estado, sendo o Hospital Veterinário credenciado como o único Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) no Norte do Paraná. A parceria existente com órgãos ambientais e a Força Verde será um modelo para o convênio com a Prefeitura de Cambé.

A médica veterinária Bárbara Rodrigues ressalta os benefícios que o convênio trará para o município. “Atualmente, a Prefeitura não conta com atendimento especializado para animais atropelados ou vítimas de maus tratos. Com a parceria, teremos suporte clínico e toda a estrutura de um hospital, o que será fundamental para proteger e ajudar animais vulneráveis.”

Cãobé

A Prefeitura de Cambé também promove o projeto “Cãobé”, que distribui ração, medicamentos e itens básicos para ONGs e cuidadores independentes de animais. Em 2023 e 2024, foram distribuídas mais de 39 toneladas de ração para cães e gatos em situação de vulnerabilidade. Um novo edital de cadastro para ONGs e cuidadores será aberto no próximo ano.