Prefeitura de Cambé inicia ação de acolhimento às pessoas em situação de rua no inverno

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, irá somar esforços com o Abrigo Padre Manoel Coelho de Souza para melhor acolher as pessoas em situação de rua durante o período de grande frio em Cambé. A equipe da entidade, que é conveniada ao município, irá intensificar a abordagem social para oferecer abrigo na Casa de Passagem, local que oferece permanência provisória. As abordagens já começaram na noite desta terça-feira (17).

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de que as temperaturas mais baixas despenquem até os 2ºC nesta quarta-feira (18) em Cambé. As mínimas não devem superar os 10ºC até o domingo (22).

A Secretaria de Assistência Social planeja uma estratégia emergencial que será aplicada durante os dias mais frios do inverno. Uma pesquisa de locais está sendo feita para serem pontos de apoio e receber essa população e oferecer alimentação, banho e espaço para pernoitar. É o que detalha a diretora de Proteção Social Especial da pasta, Flávia Iwakura. “O planejamento prevê que, através dos grupos de voluntários e lideranças religiosas, sejam feitas escalas de atendimento para essas pessoas em um local único, onde elas possam ser atendidas de maneira digna”.

Ainda segundo Iwakura, algumas pessoas em situação de rua resistem ao convite para se abrigarem nos espaços de acolhimento, pois grupos de voluntários já entregam itens como cobertores e alimentos a elas. Por isso, a secretária Lucilene Diorio está se reunindo com lideranças religiosas buscando sistematizar as ações.

Plantão Noite Fria

Secretaria de Assistência Social: (43) 3174-0294 (WhatsApp)

Abrigo Padre Manoel Coelho de Souza: (43) 3254-8746