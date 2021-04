Prefeitura de Cambé lança Programa Educa Trabalhador

A Prefeitura de Cambé, por meio das Secretarias de Trabalho, de Educação e de Cultura, lançou nesta sexta-feira (23) o Programa Educa Trabalhador. Esse programa é uma parceria do município de Cambé com o Sesi/Senai e possibilita que os cambeenses – com no mínimo 15 anos – concluam os estudos através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade remota. As matrículas começam na próxima segunda-feira (26) e as aulas da primeira turma já no dia 15 de maio.

Segundo o secretário de Trabalho, José Aparecido Rolim, as inscrições devem ser feitas na Agência do Trabalhador de Cambé (Avenida Inglaterra, 774 – Centro) e os interessados devem levar os seguintes documentos: foto 3×4; cópia comprovante endereço; cópia RG e CPF; certidão de nascimento ou casamento; histórico escolar da fase II (5° a 8° série); e histórico escolar do ensino médio. “A nossa intenção é que todo mundo que quiser concluir os estudos venha conversar com a gente aqui no Sine. Se alguém não tiver algum documento, nós vamos auxiliar em todos os processos. A ideia é não deixar ninguém de fora”, ressalta o secretário. Segundo Rolim, as inscrições vão ser contínuas e a cada mês novas turmas vão ser abertas.Rolim ainda esclarece que o Programa Educa vai estar disponível para quem precisa terminar o Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano), o Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) e o Ensino Médio (1° ao 3° ano). “Para concluir o Ensino Fundamental, o aluno vai precisar de um ano, para o Ensino Médio vão ser dois anos até a conclusão”, explica. Ele ainda ressalta que ao término das aulas, o aluno vai receber um certificado de conclusão fornecido pelo Sesi e com validação no Ministério da Educação. “A respeito das aulas, elas vão ser todas online e o aluno é quem vai administrar seus horários e períodos de estudo, pois todas as atividades vão ter um prazo para serem finalizadas”, pontua.

Segundo José Aparecido Rolim, o Programa Educa Trabalhador é de extrema importância, pois vai contribuir para a colocação dos trabalhadores desempregados no mundo do trabalho. “Acredito que também vai colaborar para possível progressão das pessoas nas empresas, visto que o trabalhador estará mais qualificado para acessar as vagas e se recolocar no mercado de trabalho”, conclui o secretário.A secretária de Educação de Cambé, Estela Camata, ressaltou a importância do Educa Trabalhador. “O projeto tem um olhar para a necessidade atual de atender aqueles que ainda não concluíram seus estudos, instrumentalizando-os na busca de seus sonhos, seja para obter escolaridade desejada, como na capacitação profissional almejada”, define.

O coordenador de Educação do Sesi em Londrina, João Paulo Alves Silva, ressalta a diferença que faz no mercado de trabalho o nível de escolaridade do trabalhador. “Já é sabido que a pessoa que tem um nível de escolaridade maior, o salário também tende a ser maior. A educação é a ponte para trazer tanto o desenvolvimento pessoal como o da cidade”, salienta. Segundo a gerente do Sesi em Londrina, Lucilene Tomé, o mercado de trabalho é muito competitivo e esse curso vem para desenvolver o cidadão que não teve oportunidade de concluir a educação básica ou ter acesso a um curso profissionalizante. Ela ressalta a parceria com a prefeitura de Cambé neste projeto. “A Prefeitura de Cambé abriu as portas para o projeto, enxergou ele como um diferencial, um desenvolvedor para o cidadão e buscou alternativas para implantar o projeto de forma facilitada e bastante abrangente”, reforça.

Cristiane Rissato, responsável do Senai pelo atendimento às empresas, pontua que após uma reunião com a Secretaria do Trabalho foi discutida a necessidade de ter uma mão de obra mais qualificada no município. “Então nós tivemos essa ideia de melhorar o perfil das pessoas, melhorando também a empregabilidade dos cambeenses”, conclui.

Para o prefeito Conrado Scheller, esta é uma oportunidade de levar não somente conhecimento, cidadania, aumentar a autoestima e proporcionar, quem sabe, uma empregabilidade melhor a estas pessoas. “A gente não sabe a dificuldade que cada um tem e o motivo pelo qual não conseguiu completar os estudos. Mas sabemos que é nosso papel proporcionar uma segunda chance a eles de forma que resgatem sua autoestima e possam se orgulhar de que conseguiram concluir a escolaridade e podem sonhar com um emprego melhor”, afirma Scheller.