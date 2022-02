Prefeitura de Cambé: Nota de esclarecimento sobre terceirização dos técnicos de enfermagem

A Prefeitura de Cambé ressalta que mantém todos os seus compromissos financeiros rigorosamente em dia. Os servidores recebem seus salários em dia e os fornecedores recebem dentro de seus respectivos prazos contratuais.

A terceirização da prestação de serviços em Cambé vem sendo desempenhada com sucesso. A coleta de lixo, por exemplo, hoje é 100% terceirizada e nunca o serviço foi tão eficiente como agora. Outro exemplo é o caso dos espaços públicos, que contam com vigias terceirizados e isso diminuiu consideravelmente o índice de vandalismo e depredação.

O caso envolvendo a empresa que presta serviços de técnicos de enfermagem é isolado e pontual e não deve ser tomado como regra. A Prefeitura vem agindo de acordo com o que rege a lei e, por isso, não pode repassar o dinheiro para a referida empresa, pois ela não fez a devida prestação de contas prevista em contrato. Não há garantias de que o dinheiro a ser pago para a empresa será utilizado para pagar os salários dos técnicos de enfermagem contratados. Devido ao comportamento da empresa, a Prefeitura tem esse receio e, por isso, o prefeito Conrado Scheller determinou o depósito judicial dos valores devidos. Ressalta-se ainda que a procuradoria jurídica do Município mantém contato com o Ministério Público do Trabalho para que esses profissionais que prestaram o serviço possam receber diretamente da Justiça sem a necessidade de constituírem advogados.

Estamos tomando todas estas medidas como forma de garantir a legalidade do processo de pagamento e para garantir que esses valores cheguem até quem é de direito, que são os trabalhadores.

Prefeitura de Cambé