Prefeitura de Cambé promove mutirões de atualização de cadastro para beneficiários do BPC

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, vai promover mais dois mutirões para atualização ou inscrição e regularização no Cadastro Único nos próximos dois sábados. A ação é voltada para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que, caso não atualizem seu cadastro, podem ter o benefício bloqueado. O primeiro mutirão será nesta semana, sábado (21), das 8h às 17h, no CRAS Ana Rosa.

O BPC é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo. Além da renda de acordo com o requisito estabelecido, as pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, o beneficiário, assim como sua família, precisa estar inscrito no CadÚnico e fazer a atualização cadastral regularmente.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Lucilene Diorio, explicou que quem não está inscrito, ou não fez atualização cadastral nos últimos quatro anos, começou a ser notificado a comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação. Os beneficiários serão notificados pelo extrato bancário. Depois disso, terão de 45 até 90 dias para regularizarem os cadastros. Caso não façam, terão o crédito do benefício bloqueado no mês seguinte. Mesmo com o bloqueio, ainda terão direito a ir aos CRAS e regularizar a situação.

“Hoje, o BPC alcança 2.665 pessoas em Cambé, sendo 1.213 pessoas com deficiência e 1.452 idosos. E em nosso município, só no mês de agosto, tivemos 997 vencimentos de

Cadastro Único, uma taxa de 37,41% de descumprimento de requisito obrigatório. Por conta disso, intensificamos as ações para evitar o bloqueio do benefício para esse público”, destacou a secretária.

A atualização cadastral é feita exclusivamente pelos seis CRAS de Cambé. Além disso, desde março, Cambé vem realizando mutirões aos sábados para inclusão e atualização de CadÚnico de famílias que constam com cadastro vencido ou com vencimento até dezembro de 2024; e também dedicado agenda prioritária para pessoas com deficiência e idosos atualizarem seus cadastros durante a semana, das 8h às 17h. As equipes dos CRAS ainda fazem visitas domiciliares de busca ativa nos territórios para convocar as famílias para essa atualização.

Neste sábado,o mutirão será no CRAS do Ana Rosa, localizado na Avenida Antônio Raminelli, 272, das 8h às 17h. Já na outra semana, sábado (28), o mutirão será no CRAS Novo Bandeirantes, que fica na Rua Gabriel de Lara, 677, também das 8h às 17h.

Para realizar a ação são obrigatórios documento com foto do responsável pela unidade familiar e comprovante ou declaração de residência, junto com os documentos de identificação de todos os componentes familiares. Para quem deseja consultar o cadastro e verificar sua situação, é só acessar o aplicativo Meu INSS, ligar no Disque 135 ou ir até o CRAS mais próximo da sua residência.