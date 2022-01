Prefeitura de Cambé readequou quase 550 mil m2 de estradas rurais em 2021

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, readequou e revitalizou 544 mil m² – cerca de 70 quilômetros – de estradas rurais em 2021. No total, mais de 40 estradas rurais receberam melhorias, que vão desde o leito da via até às margens das estradas. A revitalização abrangeu estradas como a José Favaro, da Prata, da Jurema e a que vai para o quilômetro 9 – continuação da Estrada da Prata. A maior parte das melhorias foi feita para atender as demandas dos moradores da região ou de quem passa diariamente por essas estradas.

Manoel Cícero dos Santos, secretário de Obras do município, explica que essas estradas são fundamentais para a locomoção das pessoas que vivem em áreas rurais e de alunos que vão para as escolas na região urbana. “Além disso, elas ajudam no escoamento da safra de grãos e de hortifruti, por isso é essencial manter as vias em ótimas condições de uso”, pontua. Segundo ele, essas revitalizações também permitem que os motoristas se sintam mais seguros ao dirigir, principalmente nos dias de chuva.

Segundo o secretário, o principal material utilizado na recuperação dessas estradas foi o moledo, que é uma pedra mais macia e que facilita a passagem dos veículos e ajuda a corrigir buracos e a drenar a água da via – em caso de chuva. “Em alguns locais também usamos junto o material fresado, que é a raspa de asfalto. Esse material ajuda a impermeabilizar o moledo e a dar mais durabilidade à via”, conclui dos Santos.