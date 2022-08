Prefeitura de Cambé realiza mutirão para cadastro do CadÚnico neste sábado

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai realizar neste sábado (20) um mutirão para inclusão de famílias no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O evento acontece das 8h às 12h no Centro da Juventude do Jardim Castelo Branco e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim São Francisco.

O cadastro serve para o governo identificar as famílias que têm o direito de receber os benefícios de programas sociais como o Auxílio Brasil, Comida Boa, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Lucilene Diorio, secretária de Assistência Social, diz que a motivação para o mutirão foi a grande demanda por inclusão ou atualização do cadastro para o acesso aos programas.

Para realizar o cadastro no evento, o cidadão precisa levar os documentos pessoais e de todas as pessoas que moram na casa, além de um comprovante de residência atualizado. Se houver alguma dúvida sobre o mutirão ou o cadastro, o cidadão pode comparecer a um CRAS próximo de sua residência ou enviar a questão via para WhatsApp da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no número 3174-0294.