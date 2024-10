Prefeitura de Cambé realiza novos mutirões para atualização do Cadastro Único de beneficiários do BPC

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizará dois novos mutirões de atualização do Cadastro Único (CadÚnico) neste sábado, dia 26. A iniciativa é direcionada aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que correm o risco de ter seus benefícios bloqueados caso não regularizem a situação cadastral.

Os mutirões ocorrerão em dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com grande número de cadastros desatualizados: o CRAS Novo Bandeirantes, localizado na Rua Gabriel de Lara, 677, e o CRAS Santo Amaro, situado na Rua Dom Pedro I, 359. O atendimento será realizado das 8h30 às 16h30.

Para participar, os beneficiários devem apresentar documento de identificação com foto do responsável pela unidade familiar, comprovante de residência ou declaração, além dos documentos de identificação de todos os membros da família. Para aqueles que desejam verificar o status do cadastro, é possível consultar pelo aplicativo Meu INSS, ligar para o Disque 135 ou comparecer ao CRAS mais próximo.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) garante o pagamento de um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que a renda familiar por pessoa seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Além da análise de renda, pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social realizada pelo INSS. Para receber o BPC, é obrigatório que o beneficiário e sua família estejam inscritos no CadÚnico e mantenham suas informações atualizadas.

Lucilene Diorio, secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, informou que beneficiários com cadastros desatualizados há mais de quatro anos começaram a ser notificados por meio de extratos bancários. Após a notificação, os beneficiários têm entre 45 e 90 dias para regularizar a situação cadastral. Caso o prazo não seja cumprido, o benefício será bloqueado no mês seguinte, embora a regularização ainda possa ser feita posteriormente para desbloqueio do pagamento.

Situação Atual em Cambé

Atualmente, o BPC atende 2.665 pessoas em Cambé, sendo 1.213 com deficiência e 1.452 idosos. Entretanto, foi identificado que 1.047 dessas pessoas possuem o Cadastro Único desatualizado. Desde março, a Secretaria de Assistência Social tem realizado ações para regularizar a situação dessas famílias, incluindo mutirões aos sábados, busca ativa e visitas domiciliares.

Dentre os cadastros identificados como desatualizados, 526 (50,24%) já foram atualizados, 97 pessoas mudaram de endereço ou não foram localizadas, e 13 faleceram. Ainda há 411 beneficiários (39,26%) que precisam atualizar seus dados para não perder o benefício. A distribuição desses casos por CRAS é a seguinte: 155 no CRAS Novo Bandeirantes, 80 no CRAS Tarobá, 78 no CRAS Santo Amaro, 55 no CRAS Ana Rosa, 29 no CRAS São Francisco e 14 no CRAS Campos Verdes.