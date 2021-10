Prefeitura de Cambé reativa Conselho Municipal da Pessoa Idosa

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa na cidade. O conselho estava inativo desde 2019, mas voltará à ativa no dia 01 de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional do Idoso. O conselho é formado por membros do poder público e da sociedade civil e tem como função supervisionar, controlar e fiscalizar as políticas municipais para os idosos.

Lucilene Diorio, secretária de Assistência Social e Cidadania, explica que o Conselho da Pessoa Idosa estava inativo desde 2019 por ter passado por reformulações em sua legislação e agora ele volta à ativa. “As eleições aconteceram no dia 22 de setembro e foram eleitas entidades municipais que defendem os direitos da pessoa idosa”, esclarece. De acordo com ela, o conselho é formado por 12 cadeiras, seis ocupadas por membros de organizações sociais da cidade e as outras por representantes de diversas secretarias.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou a importância que a Prefeitura vem dando à essa camada da população. “Nós temos um olhar especial pelos idosos e queremos tornar Cambé uma cidade acessível a eles, com saúde de boa qualidade, ruas acessíveis e opções de lazer e entretenimento. Aos poucos vamos implantando essas ações e o Conselho do Idoso é peça chave no planejamento”, aponta Scheller.

As entidades municipais eleitas são: Lar Santo Antônio; São Francisco Instituto Vida; Associação das Senhoras Rotarianas; Associação dos Acamados Mais Amados; Grupo Alegria de Viver; e Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo. Os representantes governamentais são: Cristiane Ribeiro de Souza Luz (Secretaria de Assistência Social e Cidadania); Andréa Muniz de Oliveira Alves (Secretaria de Saúde); Tatiane Andressa Figueiredo Granero Capel (Secretaria de Trabalho); Celso Luís Oliveira da Silva (Secretaria de Esportes); Clara Brenes Teixeira Malfe (Secretaria de Cultura); e Angélica Pires Montes de Oliveira Zerbetto (Secretaria de Educação).

Semana do Idoso

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, em conjunto com a Secretaria de Cultura, também está organizando atividades para a Semana do Idoso, que vai acontecer entre os dias 04 e 08 de outubro, com oficinas de pintura, dança e apresentações artísticas para os idosos que são acompanhados pelos Centros de Convivência do Idoso e pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). “A ideia é uma retomada gradual das atividades, principalmente para esses idosos que estão em isolamento desde o início da pandemia. As atividades vão acontecer em pequenos grupos, sempre lembrando de que estamos ainda em pandemia e seguindo todas as recomendações da Secretaria de Saúde”, finaliza Lucilene Diorio.

Na programação estão incluídas duas sessões de cinema em parceria com a Faculdade Catuaí para idosos dos Centro de Convivência do Idoso (CCI). As sessões são gratuitas e os ingressos devem ser retirados nas unidades do CCI ou do CRAS.