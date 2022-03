Prefeitura de Cambé segue decreto estadual e libera uso de máscaras em locais fechados

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, anunciou que liberou a partir desta terça-feira (29/03) o uso de máscaras em ambientes fechados, após o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinar um decreto revogando o uso obrigatório do acessório. Fica ainda obrigatório o uso em alguns espaços internos, como transporte público, espaços de saúde e clínicas. O prefeito ainda lembrou que naquelas pessoas que tenham sintomas do Covid-19 mantenham o uso de máscaras em ambientes públicos abertos ou fechados.

A decisão foi tomada 23 meses depois da instituição da obrigatoriedade, por lei estadual, em 28 de abril de 2020. Desde o início da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Cambé seguiu os decretos do governo do Estado sobre medidas de prevenção e desta vez não será diferente, conforme informa o prefeito Conrado Scheller. “Mais uma vez vou seguir o que diz o governador Ratinho Junior e vou liberar o uso das máscaras nos ambientes internos também, mas peço responsabilidade a todos e lembro que quem não se sentir seguro ainda em retirar as máscaras, que continue utilizando”, destaca Scheller.

A mudança leva em consideração o controle no quadro epidemiológico, com baixo índice de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid-19, ampla vacinação dos paranaenses e manutenção do quadro de estabilidade do cenário após o Carnaval.