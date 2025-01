Prefeitura de Rolândia realiza leilão de “bens inservíveis” ao município

0:00

A Prefeitura do Município de Rolândia, por meio da secretaria municipal de Compras, Licitações e Patrimônio, torna público que realizará no dia sete de fevereiro de 2025, às 13h, pela internet, LEILÃO nº 001/2025, do tipo maior lance para os objetos, bens inservíveis, especificados de acordo com as regras deste Edital e da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Entre os bens disponibilizados segundo as imagens disponíveis no anexo I-lista de lotes-, estão: postes de iluminação, ferros, armários antigos, móveis, etc.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Rolândia, os interessados em participar do leilão poderão dar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão pela internet, por intermédio do site www.monzonleiloes.com.br

Ainda segundo Assessoria de Imprensa, os bens serão leiloados no estado e condições em que se encontram e estarão à disposição para visita, a ser previamente agendada, através do fone (43) 3255-8615 ou (43) 3255-8650, sendo realizada entre as datas de 3 a 6 do mês de fevereiro do ano de 2025, saindo da Prefeitura de Rolândia, sendo o primeiro horário das visitas do dia iniciado às 13h e o segundo horário iniciado as 15h.

O EDITAL COMPLETO E OS BENS DISPONÍVEIS PODEM SER CONSULTADOS EM https: https://www.rolandia.pr.gov.br/noticias_individual/20217 .

