Prefeitura divulga calendário de vacinação dos próximos dias

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 entre os dias 21 e 28 de maio. Nesta sexta-feira (21) acontece a vacinação de pessoas com 40 anos ou mais e que tenham alguma das comorbidades associadas ao aumento do risco de desenvolver casos graves da doença. A vacinação vai ser no modelo drive thru em três pontos da cidade: Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé); Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco); e na UBS do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65). A vacinação começa às 9h e se estende até às 13h. É necessário comparecer ao local com um documento com foto, CPF, comprovante de residência e a ficha cadastral.

Na próxima terça-feira (25) quem recebe a primeira dose da vacina são os professores e trabalhadores da educação que se cadastraram no site da prefeitura e receberam o email de confirmação da Secretaria de Saúde. A vacinação para esse grupo acontece das 8h às 12h no modelo drive thru na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé). É obrigatório levar um documento com foto e a declaração de vínculo fornecida pela instituição.

No dia 27, quinta-feira, vão receber a segunda dose da vacina da AstraZeneca (Fiocruz) os idosos com 80 anos ou mais e os profissionais da saúde que se vacinaram com a primeira dose antes do dia 4 de março. A vacinação – também em formato drive thru – vai ser realizada na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé), no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco) e na UBS do Cambé IV (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65). A vacinação começa às 9h e se estende até às 13h. É necessário comparecer ao local com um documento com foto e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose da vacina.

No dia 28 de maio, sexta-feira, quem recebe a segunda dose da vacina são os idosos com mais de 61 anos. Só deve comparecer ao local quem recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac (Butantan) no Centro da Juventude. A vacina vai começar às 9h e finalizar às 13h no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). É indispensável levar no dia um documento com foto e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose da vacina.

Até esta quarta-feira (19), Cambé já tinha vacinado 21667 pessoas com ao menos uma dose do imunizante e 10201 cambeenses já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Via: Assessoria de Imprensa